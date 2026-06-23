Politik

Russlands Tankstellen trocknen aus

Russlands wichtigster Wirtschaftszweig steht unter Beschuss: Ukrainische Drohnen treffen Raffinerien, Benzin wird knapp, die Preise steigen. Während Moskau Milliarden für den Krieg ausgibt, mehren sich die Anzeichen einer tiefen wirtschaftlichen Krise.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.06.2026 09:11
Lesezeit: 4 min
Russlands Tankstellen trocknen aus
An einer Tankstelle in Simferopol auf der Krim stehen Autos Schlange. (Foto vom 12.06.26, dpa) Foto: -

Im Folgenden:

  • Warum selbst Moskau Benzin rationieren muss.
  • Wie stark Russlands Wirtschaft bereits schrumpft.
  • Welche Rolle Chinas wachsende Bedeutung für Moskau spielt.

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