Wirtschaft

Handelsstreit abgewendet: EU-Staaten besiegeln Zoll-Abkommen mit den USA

Kurz vor dem 4. Juli machen die EU-Mitgliedstaaten den Weg für den US-Deal frei. Damit soll ein drohender Handelskrieg endgültig abgewendet werden – allerdings gekoppelt an eine Bedingung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.06.2026 13:46
Lesezeit: 2 min
Handelsstreit abgewendet: EU-Staaten besiegeln Zoll-Abkommen mit den USA
Die Mitgliedstaaten der EU besiegeln ein neues Zollabkommen mit den USA: So soll der drohende Handelskrieg mit klaren Bedingungen abgewendet werden (Foto: dpa). Foto: Dasril Roszandi

Im Folgenden:

  • Wie die EU kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums einen drohenden Handelskrieg abwendet.
  • Warum das neue transatlantische Zollabkommen an ein striktes Sicherheitsnetz gekoppelt ist.
  • Welche Bedingungen die USA erfüllen müssen, damit die neuen Zollvorteile bestehen bleiben.

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