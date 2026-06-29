Politik

Europäische Fonds: Wo EU-Geld am häufigsten durch Betrug verschwindet

Während Italien und Rumänien in absoluten Zahlen an der Spitze der Länder stehen, ist der geschätzte Schaden pro Einwohner durch Betrug mit EU-Mitteln und Mehrwertsteuer in Luxemburg am höchsten.
Autor
avtor
Anja Zaletel
29.06.2026 16:04
Lesezeit: 7 min
Europäische Fonds: Wo EU-Geld am häufigsten durch Betrug verschwindet
Der Großteil der Betrugsfälle findet in Italien statt. Wo liegt Deutschland? Foto: David Inderlied

Im Folgenden:

  • Warum Luxemburg den höchsten geschätzten Schaden durch EU-Betrug pro Einwohner aufweist.
  • Welche Länder bei den absoluten Fallzahlen von EU-Subventionsbetrug an der Spitze stehen.
  • Wie sich der geschätzte Gesamtschaden durch EU-Betrug im Vorjahresvergleich fast verdreifachte.

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Anja Zaletel

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Anja Zaletel ist Autorin bei Finance.si und schreibt über wirtschaftliche Entwicklungen, Fördermittel, internationale Politik und Managementthemen. Ihre Beiträge behandeln unter anderem EU-Finanzierung, Sanktionen, Energiefragen, Konjunktur sowie Trends aus Unternehmensführung und Technologie.

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