Finanzen

Goldpreis-Prognose: Deutsche Bank senkt Erwartungen deutlich

Eine weitere Großbank hat ihre Goldpreis-Prognose nach unten korrigiert. Die Experten der Deutschen Bank haben ihre Erwartungen für den Goldmarkt deutlich gesenkt und verweisen dabei auf die anhaltend restriktive Geldpolitik in den USA sowie die nachlassende Nachfrage von Anlegern. Nach Ansicht der Analysten der Bank könnten die Goldkurse weiterhin unter Druck stehen, sollte die Federal Reserve keine