Finanzen

Goldpreis-Prognose: Deutsche Bank senkt Erwartungen deutlich

Eine weitere Großbank hat ihre Goldpreis-Prognose nach unten korrigiert. Die Experten der Deutschen Bank haben ihre Erwartungen für den Goldmarkt deutlich gesenkt und verweisen dabei auf die anhaltend restriktive Geldpolitik in den USA sowie die nachlassende Nachfrage von Anlegern. Nach Ansicht der Analysten der Bank könnten die Goldkurse weiterhin unter Druck stehen, sollte die Federal Reserve keine
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.06.2026 13:03
Lesezeit: 4 min
Goldpreis-Prognose: Deutsche Bank senkt Erwartungen deutlich
Strengere Fed-Politik, Kapitalabflüsse aus Gold-ETFs und schwächere Investmentnachfrage könnten die Goldpreis-Prognose weiter belasten. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum die Deutsche Bank ihre Prognose für den Goldpreis drastisch senkt.
  • Wie die restriktive Zinspolitik der US-Notenbank den Goldmarkt unter Druck setzt.
  • Weshalb der anhaltende Kapitalabfluss aus ETFs die Notierungen des Edelmetalls belastet.

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