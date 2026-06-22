Finanzen

Goldpreis-Entwicklung: Warum die Euphorie am Goldmarkt kippte

Was ist das: Es steigt mit dem Dröhnen eines Düsenflugzeugs in die Höhe, fällt aber lautlos wie ein Segelflugzeug? Es war in aller Munde, als es so teuer wie nie zuvor war. Und es ist still, nachdem es um ein Viertel an Wert verloren hat? Und nein, es ist weder Bitcoin noch SpaceX-Aktien. Spoiler: die Goldpreis-Entwicklung.