Politik

Ex-Kanzlerin Merkel leuchtet: Porträt für Kanzlergalerie enthüllt

Mehrere Monate stand Angela Merkel in einem Atelier in Berlin-Mitte immer wieder Modell für ihr offizielles „Staatsporträt“. Es sei ein „unvergessliches Erlebnis“ gewesen, sagt sie bei der Enthüllung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.07.2026 15:32
Lesezeit: 3 min
Ex-Kanzlerin Merkel leuchtet: Porträt für Kanzlergalerie enthüllt
Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, vor ihrem Porträt für die Ahnengalerie im Bundeskanzleramt. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Weshalb das Kanzleramt wegen Merkels Porträt die Ahnengalerie umbaut. 
  • Warum die Ex-Kanzlerin jahrelang mit der Vergabe des Porträtauftrags zögerte.
  • Welche symbolischen Details Merkels Regierungsstil widerspiegeln sollen.

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