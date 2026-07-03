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Wenn die Abfindung für Entlassene bis zu 100.000 Euro betragen kann

Vorstandsvorsitzender Oliver Blume ist überzeugt, dass Volkswagen nach den Entlassungen und der Schließung von vier Werken ein hochprofitables Unternehmen sein wird.
Autor
Matej Štakul
03.07.2026 11:40
Lesezeit: 8 min
Wenn die Abfindung für Entlassene bis zu 100.000 Euro betragen kann
Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende bei VW, baut den Konzern grundlegend um. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum Volkswagen trotz hoher Abfindungen vor einem historischen Stellenabbau steht.
  • Wie hohe inländische Produktionskosten und schwindende Marktanteile in China den Konzern belasten.
  • Welche strukturellen und technologischen Veränderungen die Zukunft der Beschäftigten in der Autoproduktion bestimmen.

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