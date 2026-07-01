Politik

Neue Regeln für „Demokratie leben!“: Prien bezieht Verfassungsschutz ein

Die Familienministerin hat neue Vorgaben für die Förderung von Initiativen gegen Extremismus und für Vielfalt entworfen. Dieses Jahr stehen rund 190 Millionen Euro zur Verfügung. Wer Unterstützung will, muss auch eine Überprüfung akzeptieren.