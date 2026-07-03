Finanzen

Ethisches Investieren: Der Vatikan predigt Moral und kauft Tech-Aktien

Der Vatikan will Geld nach moralischen Kriterien anlegen und landet dabei ausgerechnet bei Meta, Nvidia, Apple, Amazon und Alphabet. Was nach sauberer Ethik klingt, zeigt bei genauerem Hinsehen die Widersprüche moderner ESG-Strategien: Wer entscheidet eigentlich, welche Unternehmen gut sind und warum bleibt die vollständige Liste hinter einer Bezahlschranke?
Autor
Bonnier Investor
03.07.2026 17:00
Lesezeit: 7 min
Ethisches Investieren: Der Vatikan predigt Moral und kauft Tech-Aktien
Der Vatikan will ethisch investieren und setzt trotzdem auf Meta, Amazon und Nvidia. (Foto: dpa/AFP POOL | Stefano Rellandini/AFP Pool via) Foto: Stefano Rellandini/AFP Pool via

Im Folgenden:

  • Warum der Vatikan plötzlich eigene Investmentindizes auflegt.
  • Wie der Skandal um das Harrods-Gebäude die Finanzpolitik veränderte.
  • Weshalb ethisches Investieren nicht automatisch transparent sein muss.

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