Neues Halbleiterwerk von Infineon in Dresden schafft 1.000 Jobs

Blick auf die Infineon Smart Power Fab. Mit dem neuen Werk reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern - etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael