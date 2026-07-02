Politik

Staatlichen Wohnungsbaugesellschaft soll kommen: Koalition stoppt Enteignungspläne bei Mietwohnungen

Die Bundesregierung will den Wohnungsbau ankurbeln und zugleich private Eigentümer vor Verstaatlichung schützen. Statt großer Enteignungsdebatten setzt die Koalition auf eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft, mehr bezahlbare Neubauten und ein bundesweites Verbot von Vergesellschaftungen privater Mietwohnungsbestände.