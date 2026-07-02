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Niederlage vor EuGH: Google muss EU-Rekordstrafe zahlen

Warum sind bestimmte Google-Apps auf Android-Handys Standard? Der Tech-Gigant muss eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission akzeptieren. Verbraucherschützer sehen darin eine klare Botschaft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.07.2026 12:57
Lesezeit: 3 min
Niederlage vor EuGH: Google muss EU-Rekordstrafe zahlen
Rekordstrafe für Google: Der EuGH stärkt EU-Wettbewerbshüter im Streit um Android-Apps und Marktbeherrschung. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der EuGH Google zu einer Milliardenstrafe verpflichtet.
  • Welche Rolle vorinstallierte Apps auf Android-Smartphones spielen.
  • Welche Folgen das Urteil für andere Tech-Konzerne haben könnte.

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