Politik

Reformpläne vorgestellt: "Kein großer Wurf", sondern ein "mutloser Hopser"

Mini-Maßnahmen werden als "Reformpaket" verkauft - zu Lasten nicht nur der Arbeitnehmer. Und was soll die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung bringen? Die Reformpläne des Koalitionsausschusses auf einen Blick, mit Stimmen aus Politik und Wirtschaft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.07.2026 11:53
Aktualisiert: 02.07.2026 11:53
Lesezeit: 6 min
Reformpläne vorgestellt: "Kein großer Wurf", sondern ein "mutloser Hopser"
"Heute ist ein guter Tag", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz auf einer Pressekonferenz der Parteivorsitzenden. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Welche Folgen die neuen Regeln für Arbeitnehmer und Unternehmen haben könnten.
  • Warum Befristungen im Arbeitsmarkt künftig deutlich länger möglich sein sollen.
  • Wie stark Bürokratieabbau und digitale Steuerprozesse wirklich greifen sollen.

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