Politik

Reformpläne vorgestellt: "Kein großer Wurf", sondern ein "mutloser Hopser"

Mini-Maßnahmen werden als "Reformpaket" verkauft - zu Lasten nicht nur der Arbeitnehmer. Und was soll die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung bringen? Die Reformpläne des Koalitionsausschusses auf einen Blick, mit Stimmen aus Politik und Wirtschaft.