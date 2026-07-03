Finanzen

Wall Street im KI-Rausch: US-Techriesen hängen Deutschland ab

Die Dominanz der USA an den globalen Aktienmärkten nimmt drastisch zu. Angetrieben vom anhaltenden KI-Boom besetzen amerikanische Konzerne die Weltspitze, während deutsche Unternehmen den Anschluss verlieren. Im aktuellen Top-100-Ranking der wertvollsten Börsenkonzerne ist die größte europäische Volkswirtschaft nur noch mit einem einzigen Namen vertreten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.07.2026 12:37
Lesezeit: 2 min
Wall Street im KI-Rausch: US-Techriesen hängen Deutschland ab
Der KI Boom treibt US Konzerne an die Weltspitze: Deutschland verliert den Anschluss. Erfahren Sie, warum nur noch Siemens in den Top 100 steht (Foto: dpa). Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Warum nur noch ein deutsches Unternehmen zu den 100 wertvollsten Konzernen weltweit gehört.
  • Wie der KI-Boom die Vormachtstellung amerikanischer Technologiekonzerne an den Weltbörsen zementiert.
  • Weshalb einstige deutsche Schwergewichte wie SAP und Allianz aus der globalen Top-Liga abgestürzt sind.

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