Finanzen

Goldpreis startet gut in den Juli: Erholung oder nur eine Atempause vor neuen Kursverlusten?

Ist der diesjährige Ausverkauf lediglich eine starke Korrektur nach einem außergewöhnlichen Anstieg oder der Beginn einer längeren Schwächephase? Seit seinem Höchststand im Januar hat Gold ein Viertel seines Wertes verloren, in den ersten zwei Tagen im Juli jedoch wieder um fünf Prozent zugelegt. Allein in den vergangenen drei Monaten verlor das Edelmetall rund 14 Prozent an Wert und rutschte Ende Juni unter die Marke von 4.000 Dollar pro Unze ab, womit es das schlechteste Quartal seit 2013 abschloss. Der Preis wurde durch die Erwartung höherer US-Zinsen, einen stärkeren Dollar und die Verlagerung von Kapital in renditestärkere Anlagen, vor allem in Aktien, nach unten gedrückt.