iFLYTEK AINOTE Air 2 bringt KI-gestützte Notizen in ein noch kompakteres E-Ink-Tablet

Für Studenten, Berufstätige, Autoren, Forscher, Berater und alle, die häufig Notizen machen, spielt diese Mobilität eine wichtige Rolle. Ein gutes Notizgerät muss verfügbar sein, wenn Ideen entstehen – nicht nur, wenn man am Schreibtisch sitzt.

Das Air 2 wurde für diese Art von Flexibilität im Alltag entwickelt.

Ein papierähnliches Gerät mit integrierten intelligenten Funktionen

E-Ink-Tablets haben seit jeher einen besonderen Reiz. Sie sind augenschonender als herkömmliche Displays, bieten ein natürlicheres Lesegefühl bei langen Texten und schaffen eine ruhigere Umgebung zum Schreiben und Überprüfen von Informationen.

Das AINOTE Air 2 baut auf dieser Grundlage auf und erweitert sie mit Funktionen, die handschriftliche Notizen und aufgezeichnete Gespräche auch im Nachhinein wertvoller machen.

Das Gerät unterstützt Sprachtranskription, intelligente Zusammenfassungen, Handschrifterkennung und mit Audio verknüpfte Notizen. Nutzer können während eines Meetings, einer Vorlesung oder eines Interviews schreiben und gleichzeitig eine umfassendere Aufzeichnung des Gesagten behalten. Später lassen sich diese Notizen mit zusätzlichem Kontext erneut ansehen, ohne sich allein auf das Gedächtnis verlassen zu müssen.

Eine der größten Herausforderungen klassischer Notizen ist: Informationen festzuhalten ist einfach. Sie wiederzufinden, zu organisieren und sinnvoll weiterzuverwenden, ist deutlich schwieriger.

Das Air 2 möchte diese Lücke schließen.

Das Tablet verfügt außerdem über eine integrierte Frontbeleuchtung, wodurch das Lesen in unterschiedlichen Umgebungen praktischer wird. Ob beim Lesen eines Dokuments im Bett, beim Arbeiten in einem schwach beleuchteten Café oder beim Überprüfen von Notizen während einer Reise – die Frontbeleuchtung macht das Gerät unabhängig von idealen Lichtverhältnissen vielseitiger.

Ein integrierter Lautsprecher und eine 5-MP-Kamera erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Die Kamera kann zum Scannen von Dokumenten verwendet werden, während der Lautsprecher die Audiowiedergabe unterstützt. Zusammen mit den Notizfunktionen wirkt das Air 2 eher wie ein kompakter Produktivitätsbegleiter als nur wie ein digitales Notizbuch.

Entwickelt für Arbeit, die überall stattfindet

Moderne Arbeit bleibt selten an einem einzigen Ort. Ein Tag kann aus Homeoffice, Pendeln, Kundenterminen, Unterricht, Cafébesuchen und ruhigen Momenten am Abend bestehen, in denen offene Aufgaben überprüft werden.

Das AINOTE Air 2 eignet sich besonders für solche Tage, da es leicht mitzunehmen ist und gleichzeitig genug Funktionen bietet, um konzentriertes Denken zu unterstützen.

Es kann genutzt werden, um Meeting-Notizen zu erstellen, gedruckte Unterlagen zu scannen, PDFs zu lesen, Vorträge aufzuzeichnen oder spontane Ideen festzuhalten. Die intelligenten Funktionen helfen dabei, diese Momente in durchsuchbare und organisierte Informationen umzuwandeln, die später wieder genutzt werden können.

Damit ist das Air 2 besonders interessant für Menschen, die gerne mit der Hand schreiben, aber ihre Notizen nicht auf Papier beschränkt wissen möchten. Es verbindet das vertraute Schreibgefühl mit den praktischen Vorteilen digitaler Suche, Speicherung und Organisation.

Außerdem bietet es Nutzern eine Möglichkeit, sich von der ständigen Ablenkung durch Laptops und Smartphones zu lösen. Statt ein Gerät voller Benachrichtigungen und unzähliger Apps zu öffnen, schafft das Air 2 einen ruhigeren Raum zum Lesen, Schreiben und Entwickeln von Ideen.

Der eigentliche Wert des Produkts liegt vielleicht genau darin: Es geht nicht nur darum, intelligente Funktionen in ein Tablet zu integrieren, sondern darum, ein fokussierteres Gerät noch nützlicher zu machen.

Verfügbarkeit + Aktion

Das iFLYTEK AINOTE Air 2 ist derzeit in Europa mit einem Rabatt von 20 % erhältlich. Die Aktion gilt bis zum 6. Juli.

iFLYTEK AINOTE Air 2

Listenpreis: 549 €

Aktionspreis: 439.2 €

Offizieller iFLYTEK Store: iflytek.biz/4dSsLec

Für Nutzer, die ein tragbares KI-gestütztes Papier-Tablet suchen, das Notizen, Lesen, Transkription, Dokumentenscans und die tägliche Organisation unterstützt, ist das AINOTE Air 2 während der aktuellen US-Aktion einen genaueren Blick wert. Zum Aktionspreis von 399 $ bietet es eine fokussierte Möglichkeit, intelligente Produktivität in den Alltag zu integrieren, ohne einen weiteren ablenkenden Bildschirm hinzuzufügen.