Technologie

KI treibt Gründungsboom auf Rekordniveau

So viele Start-ups wie noch nie: Der KI-Boom verändert die deutsche Gründerszene grundlegend und senkt die Hürden für neue Unternehmen. Doch trotz Rekordzahlen warnen Experten vor einem entscheidenden Nachteil im internationalen Wettbewerb.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.07.2026 17:34
Lesezeit: 2 min
KI treibt Gründungsboom auf Rekordniveau
AI - Artificial Intelligence: Künstliche Intelligenz beschleunigt das Gründen. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Weshalb Deutschland so viele Start-ups wie nie zuvor hervorbringt.
  • Welche Rolle die Wirtschaftskrise für den Gründerboom spielt.
  • Wie Künstliche Intelligenz das Gründen günstiger und schneller macht.

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