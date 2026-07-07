Technologie

KI treibt Gründungsboom auf Rekordniveau

So viele Start-ups wie noch nie: Der KI-Boom verändert die deutsche Gründerszene grundlegend und senkt die Hürden für neue Unternehmen. Doch trotz Rekordzahlen warnen Experten vor einem entscheidenden Nachteil im internationalen Wettbewerb.