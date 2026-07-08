Wirtschaft

Allianz-Umfrage: Betriebsrente schlägt alle Job-Benefits

Die Betriebsrente bleibt für Beschäftigte der wichtigste Zusatz im Job – und Unternehmen sehen das genauso. Doch ausgerechnet viele Beschäftigte kleiner Firmen und Geringverdiener gehen bei diesem Vorteil weiterhin leer aus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.07.2026 07:23
Lesezeit: 1 min
Allianz-Umfrage: Betriebsrente schlägt alle Job-Benefits
Viele Beschäftigte wünschen sich eine Betriebsrente. Die meisten Niedrigverdiener profitieren jedoch weiterhin nicht davon. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum die Betriebsrente für Beschäftigte weiter die Nummer eins bleibt.
  • Welche Unternehmen ihren Mitarbeitern besonders oft eine Betriebsrente anbieten.
  • Warum kleine Betriebe bei der Altersvorsorge deutlich zurückliegen.

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