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BMW-Werksleiter Schröder: Wie ein Maschinenbauingenieur erfolgreich durch turbulente Jahre führt

Der Leiter des BMW-Werks in Dingolfing, dem größten in Europa, setzt auf die Qualifikation der Mitarbeiter, was sich in der stetig steigenden Qualität der hergestellten Fahrzeuge widerspiegelt. Ein Porträt über den Maschinenbauingenieur Christoph Schröder und seine erfolgreiche Strategie für turbulente Jahre.
Autor
Matej Štakul
19.07.2026 16:00
Lesezeit: 8 min
BMW-Werksleiter Schröder: Wie ein Maschinenbauingenieur erfolgreich durch turbulente Jahre führt
Christoph Schröder ist Werksleiter in Dingolfing, dem größten BMW-Werk in Europa. (Foto: BMW)

Im Folgenden:

  • Wie das BMW-Werk Dingolfing Verbrenner und E-Autos auf einer einzigen Linie baut.
  • Warum der Leiter des größten europäischen BMW-Werks weiterhin auf qualifizierte Mitarbeiter setzt.
  • Weshalb der bayerische Automobilhersteller in Dingolfing traditionelle Technologien nicht aufgibt.

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