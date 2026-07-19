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BMW-Werksleiter Schröder: Wie ein Maschinenbauingenieur erfolgreich durch turbulente Jahre führt

Der Leiter des BMW-Werks in Dingolfing, dem größten in Europa, setzt auf die Qualifikation der Mitarbeiter, was sich in der stetig steigenden Qualität der hergestellten Fahrzeuge widerspiegelt. Ein Porträt über den Maschinenbauingenieur Christoph Schröder und seine erfolgreiche Strategie für turbulente Jahre.