Politik

Angriffe und Gegenschläge: Warum die Lage am Golf immer gefährlicher wird

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärfen sich weiter. Neue Angriffe, Gegenschläge und eine blockierte Straße von Hormus lassen die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts wachsen. Doch welche Folgen drohen für die Region und die Weltwirtschaft?