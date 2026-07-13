Politik

EU-Gasspeicher: Europa steuert auf die nächste Gaspreisfalle zu

Europa verliert wertvolle Zeit bei der Vorbereitung auf den Winter. Die EU-Gasspeicher füllen sich deutlich langsamer als üblich, während geopolitische Konflikte das Gas verteuern. Um das Speicherziel noch zu erreichen, muss die EU ihre LNG-Importe kräftig erhöhen. Andernfalls drohen auch Deutschland steigende Preise und neuer Druck auf die Industrie.