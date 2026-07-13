Politik

EU-Gasspeicher: Europa steuert auf die nächste Gaspreisfalle zu

Europa verliert wertvolle Zeit bei der Vorbereitung auf den Winter. Die EU-Gasspeicher füllen sich deutlich langsamer als üblich, während geopolitische Konflikte das Gas verteuern. Um das Speicherziel noch zu erreichen, muss die EU ihre LNG-Importe kräftig erhöhen. Andernfalls drohen auch Deutschland steigende Preise und neuer Druck auf die Industrie.
Autor
avtor
Nataša Koražija
13.07.2026 09:58
Lesezeit: 8 min
EU-Gasspeicher: Europa steuert auf die nächste Gaspreisfalle zu
Langsame Speicherbefüllung und teures LNG erhöhen Europas Versorgungsrisiken. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum Europas Gasspeicher viel zu langsam gefüllt werden.
  • Welche Folgen die niedrigen Speicherstände für Deutschland haben.
  • Warum die EU deutlich mehr Flüssigerdgas importieren muss.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

EU prüft Social-Media-Verbot: Expertenbericht sorgt für neue Debatte
DWN
Technologie
Technologie EU prüft Social-Media-Verbot: Expertenbericht sorgt für neue Debatte
13.07.2026

TikTok, Instagram und Snapchat stehen erneut im Fokus der Politik. Ein Bericht für die EU-Kommission soll zeigen, wie Minderjährige...

Deutsche Autobauer setzen verstärkt auf Ungarn
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Autobauer setzen verstärkt auf Ungarn
13.07.2026

Mercedes investiert mehr als eine Milliarde Euro in Kecskemet – und macht die ungarische Provinz zur Auto-Hochburg. Auch VW und BMW...

Angriffe und Gegenschläge: Warum die Lage am Golf immer gefährlicher wird
DWN
Politik
Politik Angriffe und Gegenschläge: Warum die Lage am Golf immer gefährlicher wird
13.07.2026

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärfen sich weiter. Neue Angriffe, Gegenschläge und eine blockierte Straße von Hormus...

Tabaksteuer soll stärker steigen als geplant: Kosten Zigaretten bald 12 Euro?
DWN
Politik
Politik Tabaksteuer soll stärker steigen als geplant: Kosten Zigaretten bald 12 Euro?
13.07.2026

Rauchen könnte in den kommenden Jahren noch teurer werden als bisher angekündigt. Die Koalition will die Tabaksteuer nachschärfen und...

EU-Gasspeicher: Europa steuert auf die nächste Gaspreisfalle zu
DWN
Politik
Politik EU-Gasspeicher: Europa steuert auf die nächste Gaspreisfalle zu
13.07.2026

Europa verliert wertvolle Zeit bei der Vorbereitung auf den Winter. Die EU-Gasspeicher füllen sich deutlich langsamer als üblich,...

Biometrisches Chaos an den Schengen-Grenzen mitten in der Urlaubssaison
DWN
Politik
Politik Biometrisches Chaos an den Schengen-Grenzen mitten in der Urlaubssaison
13.07.2026

Die Einführung des neuen EES-Systems zur Kontrolle von Drittstaaten-Reisenden bringt statt der versprochenen digitalen Erleichterung...

Energy Sharing: Solarstrom teilen – lohnt sich das?
DWN
Technologie
Technologie Energy Sharing: Solarstrom teilen – lohnt sich das?
13.07.2026

Energy Sharing soll überschüssigen Solarstrom zum Geschäftsmodell machen. Eigentümer können ihren Strom nicht mehr nur billig...

Vielleicht ist alles, was man Ihnen über Geld erzählt hat, falsch?
DWN
Finanzen
Finanzen Vielleicht ist alles, was man Ihnen über Geld erzählt hat, falsch?
12.07.2026

Vielleicht gelten die jahrhundertealten Investitionsweisheiten nicht mehr? Vielleicht sind es Mythen, die früher einmal funktioniert...