Technologie

Energy Sharing: Solarstrom teilen – lohnt sich das?

Energy Sharing soll überschüssigen Solarstrom zum Geschäftsmodell machen. Eigentümer können ihren Strom nicht mehr nur billig einspeisen, sondern auch mit Nachbarn oder Betrieben in der Nähe teilen. Doch ob daraus Rendite wird, entscheidet nicht die Idee allein – sondern die harte Rechnung aus Netzentgelten, Messkosten, Plattformgebühren und Reststromtarifen.