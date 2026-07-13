Technologie

EU prüft Social-Media-Verbot: Expertenbericht sorgt für neue Debatte

TikTok, Instagram und Snapchat stehen erneut im Fokus der Politik. Ein Bericht für die EU-Kommission soll zeigen, wie Minderjährige besser geschützt werden können. Könnte daraus eine europaweite Altersgrenze entstehen – und was würde das für Deutschland bedeuten?