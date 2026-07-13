Politik

Biometrisches Chaos an den Schengen-Grenzen mitten in der Urlaubssaison

Die Einführung des neuen EES-Systems zur Kontrolle von Drittstaaten-Reisenden bringt statt der versprochenen digitalen Erleichterung massive analoge Staus. Während Tausende an Flughäfen und Häfen in Warteschlangen feststecken, hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erstmals technische Probleme eingeräumt. Die Branche fordert nun eine Notbremsung aus Brüssel.
Autor
avtor
Albina Kenda
13.07.2026 07:32
Lesezeit: 5 min
Biometrisches Chaos an den Schengen-Grenzen mitten in der Urlaubssaison
Eine Reisende nutzt am Flughafen Düsseldorf ein Terminal des neuen Self-Service-Systems zur Ein- und Ausreisekontrolle. Die EU startet am 12. Oktober ihr neues elektronisches Grenzsystem (Foto: dpa). Foto: Andreas Wiese

Im Folgenden:

  • Warum das neue digitale Einreisesystem EES an den Schengen-Grenzen für massive Verspätungen sorgt.
  • Wie die Luftfahrtbranche wegen technischer Probleme die Aussetzung der neuen Grenzkontrollen fordert.
  • Welche rechtlichen Optionen den EU-Mitgliedstaaten bei anhaltenden Störungen des Einreisesystems offenstehen.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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