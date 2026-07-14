Finanzen

US-Börsenbericht: Goldman Sachs legt nach Bankenbilanzen kräftig zu; sinkende Inflation sorgt für Optimismus

Spannende Entwicklungen an der Wall Street: Erfahren Sie, welche Faktoren die Märkte heute bewegten und warum Anleger wieder Hoffnung schöpfen können.
Autor
Bonnier Investor
14.07.2026 22:07
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: Goldman Sachs legt nach Bankenbilanzen kräftig zu; sinkende Inflation sorgt für Optimismus
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Uneinheitliche Entwicklung und Überraschungen im Bankensektor

Die US-Banken verzeichneten am Dienstag einen uneinheitlichen Handelsverlauf, nachdem fünf große Geldinstitute ihre mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt hatten, wobei Goldman Sachs kräftig zulegte und Citigroup Verluste verbuchte.

Unterdessen sorgte eine unerwartet moderat ausgefallene Inflationsrate für Kursgewinne bei Aktien und Anleihen, was die Sorgen vor möglichen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve dämpfte.

Dies geschah vor dem Hintergrund erneuter Volatilität an den Ölmärkten, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinem Vorschlag abgerückt war, eine Gebühr auf Frachten zu erheben, die die Straße von Hormus passieren.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um lediglich 0,02 Prozent und schloss bei 52.508,66 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 26.107,01 Punkten beendete.

Der S&P 500 legte unterdessen um 0,38 Prozent auf 7.543,88 Punkte zu.

Am Dienstag standen die Banken im Rampenlicht, da gleich fife große Institute ihre Geschäftszahlen vorlegten.

Goldman Sachs war der große Gewinner des Tages und beendete den Handel mit einem Plus von 9,12 Prozent, nachdem die Bank einen Umsatzsprung von 39 Prozent im Quartalsvergleich gemeldet hatte.

JPMorgan Chase legte um 2,54 Prozent zu, nachdem das Institut den höchsten Quartalsgewinn seiner Geschichte ausgewiesen hatte, während die Aktie der Bank of America um 1,91 Prozent stieg.

Auf der anderen Seite gab Citigroup um 5,28 Prozent nach, nachdem die Rekorderträge im Aktienhandel hinter dem Wachstum der Konkurrenten zurückgeblieben waren, während Wells Fargo trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalsergebnisse um 2,65 Prozent nachgab.

Unabhängig davon erlebte IBM einen rabenschwarzen Handelstag, nachdem das Unternehmen enttäuschende Ergebnisse vorgelegt hatte, darunter eine Umsatzprognose von 17,2 Milliarden US-Dollar, die unter den von Analysten erwarteten 17,9 Milliarden US-Dollar lag. Die Aktie brach bis zum Börsenschluss um 25,21 Prozent ein.

Geopolitische Spannungen belasten die Energiemärkte

An den Ölmärkten kam es am Dienstag zu weiterer Volatilität. Die Ölpreise stiegen nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Blockade iranischer Häfen an der Straße von Hormus wieder einzuführen, sowie aufgrund gegenseitiger Angriffe zwischen den beiden Ländern. Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich auf bis zu 87 US-Dollar pro Barrel.

Trump rückte jedoch von seinem Vorschlag ab, eine 20-prozentige Gebühr auf Frachten zu erheben, die die strategisch wichtige Wasserstraße passieren, was die Ölpreise auf rund 83 US-Dollar sinken ließ, bevor sie sich zum Handelsschluss wieder auf 85 US-Dollar erholten.

„Auf Grundlage äußerst produktiver Gespräche mit den Staatsführungen im Nahen Osten habe ich beschlossen, die 20-prozentige US-Rückerstattungsgebühr durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten in den Vereinigten Staaten tätigen werden“, erklärte er auf Truth Social.

Hoffnung auf eine Zinspause durch sinkende Teuerungsraten

Daten, die auf den ersten Rückgang der Verbraucherinflation im Juni hindeuteten, trieben die Aktienkurse nach oben.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics sank die Inflation im Vergleich zum Mai um 0,4 Prozent, was vor allem auf den stärksten Rückgang der Benzinpreise seit 2022 zurückzuführen war.

Danni Hewson von AJ Bell erklärte, die Inflationsdaten vom Dienstag könnten „dem neuen Fed-Vorsitzenden etwas mehr Atempause verschaffen, bevor er eine Zinsentscheidung treffen muss – insbesondere eine, die sich beim US-Präsidenten als äußerst unbeliebt erweisen könnte“.

„Blickt man genauer auf die jüngsten US-Inflationsdaten, steigen die Preise für viele Grundnahrungsmittel immer noch an. Vor allem Lebensmittel wie Fleisch, Eier und Milchprodukte trugen dazu bei, was die einfachen Amerikaner hart treffen wird, die sich zuvor vielleicht von Donald Trumps Wahlkampfversprechen, das Leben günstiger zu machen, haben umwerben lassen“, fügte Hewson hinzu.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsenbericht: Goldman Sachs legt nach Bankenbilanzen kräftig zu; sinkende Inflation sorgt für Optimismus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Goldman Sachs legt nach Bankenbilanzen kräftig zu; sinkende Inflation sorgt für Optimismus
14.07.2026

Spannende Entwicklungen an der Wall Street: Erfahren Sie, welche Faktoren die Märkte heute bewegten und warum Anleger wieder Hoffnung...

Deutschland fördert Chipfabriken mit 659 Millionen Euro
DWN
Technologie
Technologie Deutschland fördert Chipfabriken mit 659 Millionen Euro
14.07.2026

Die EU genehmigt Deutschland milliardenschwere Hilfen für den Ausbau der Halbleiterindustrie. Vier Unternehmen erhalten insgesamt 659...

Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg
DWN
Technologie
Technologie Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg
14.07.2026

Die vollständig menschenleere Fabrik galt lange als Ideal der Industrie. Doch ausgerechnet leistungsfähigere KI-Systeme machen...

IBM-Aktie verliert massiv: Quartalszahlen schocken Anleger
DWN
Finanzen
Finanzen IBM-Aktie verliert massiv: Quartalszahlen schocken Anleger
14.07.2026

Die IBM-Aktie verliert massiv an Wert, nachdem der IT-Konzern mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Anleger verfehlt hat. Ein...

Kreml kritisiert Merz für geplante Sicherheitsgarantien an Kiew
DWN
Politik
Politik Kreml kritisiert Merz für geplante Sicherheitsgarantien an Kiew
14.07.2026

Der Streit um die künftige Absicherung der Ukraine verschärft sich: Der Kreml attackiert Friedrich Merz, während Bulgarien überraschend...

Einzelhandel rutscht tiefer in die Krise
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Einzelhandel rutscht tiefer in die Krise
14.07.2026

Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher trifft den deutschen Einzelhandel härter als noch vor einem Jahr. Eine neue HDE-Umfrage zeigt, wie...

Fluggastrechtereform: Das ändert sich für Millionen Reisende
DWN
Finanzen
Finanzen Fluggastrechtereform: Das ändert sich für Millionen Reisende
14.07.2026

Wer innerhalb Europas fliegt, muss sich auf neue Regeln einstellen. Die geplante Reform verspricht mehr Transparenz und zusätzliche Rechte...

Russische Wirtschaft: Das System steht vor der Zerreißprobe
DWN
Politik
Politik Russische Wirtschaft: Das System steht vor der Zerreißprobe
14.07.2026

Russlands Wirtschaft wächst trotz Krieg und Sanktionen, behauptet die staatliche Statistik. Ein schwedischer Geheimdienst kommt zu einem...