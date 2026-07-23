Politik

Machtkampf in Kiew: Warum Selenskyj seinen populärsten Minister opferte

Die Ukraine setzt Russland mit modernen Drohnen zunehmend unter Druck. Doch ausgerechnet jetzt hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den Minister entlassen, der als Architekt dieser Erfolge gilt. Hinter dem Regierungsumbau steckt ein erbitterter Richtungsstreit über die Zukunft des Krieges. Für die Ukraine und ihre Unterstützer steht dabei weit mehr auf dem Spiel als einzelne Personalentscheidungen.
article:authors
Mads Øland-Petersen, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.07.2026 08:44
Aktualisiert: 23.07.2026 11:00
Lesezeit: 7 min
Machtkampf in Kiew: Warum Selenskyj seinen populärsten Minister opferte
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine umfassende Kabinettsumbildung eingeleitet. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Selenskyj ausgerechnet den Architekten der ukrainischen Drohnenerfolge entlässt.
  • Wie ein militärischer Richtungsstreit den umfassenden Regierungsumbau in Kiew ausgelöst haben könnte.
  • Welche Rolle der Konflikt zwischen Fedorow und Oberbefehlshaber Syrskyj dabei spielt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Tesla-Aktie: Gewinn bricht ein
DWN
Finanzen
Finanzen Tesla-Aktie: Gewinn bricht ein
23.07.2026

Tesla verkauft wieder deutlich mehr Autos, doch der Gewinn sinkt und die Kosten für Musks Zukunftsvision steigen. Während der Konzern auf...

Machtkampf in Kiew: Warum Selenskyj seinen populärsten Minister opferte
DWN
Politik
Politik Machtkampf in Kiew: Warum Selenskyj seinen populärsten Minister opferte
23.07.2026

Die Ukraine setzt Russland mit modernen Drohnen zunehmend unter Druck. Doch ausgerechnet jetzt hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den...

BayWa-Aktie im Fokus: Insolvenz vorerst abgewendet – so geht die BayWa-Sanierung weiter
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft BayWa-Aktie im Fokus: Insolvenz vorerst abgewendet – so geht die BayWa-Sanierung weiter
23.07.2026

Der Nervenkrieg in der Münchner Zentrale ist vorerst beendet: Ende Juni haben sich Banken und Großaktionäre der BayWa grundsätzlich auf...

Deutschland erlaubt Atom-Deal mit Russland
DWN
Technologie
Technologie Deutschland erlaubt Atom-Deal mit Russland
23.07.2026

Trotz scharfer Kritik genehmigt: In Niedersachsen sollen künftig Brennelemente für Atomkraftwerke russischer Bauart gefertigt werden....

US-Aktienmarkt: Citigroup erklärt die Glorreichen Sieben für tot
DWN
Finanzen
Finanzen US-Aktienmarkt: Citigroup erklärt die Glorreichen Sieben für tot
23.07.2026

Sie galten jahrelang als unangefochtene Herrscher der Wall Street. Doch nun erklärt Citigroup das Konzept der Glorreichen Sieben für...

US-Börsenbericht: Ölpreis erreicht 95 Dollar und Anleger rüsten sich für Tech-Quartalszahlen
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Ölpreis erreicht 95 Dollar und Anleger rüsten sich für Tech-Quartalszahlen
22.07.2026

Spannung an den Finanzmärkten: Erfahren Sie, welche Entwicklungen die Wall Street derzeit in Atem halten und worauf sich Anleger jetzt...

Preisoffensive im Handel: Wie Sie jetzt bei Haushaltswaren und Hörbüchern kräftig sparen können
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Preisoffensive im Handel: Wie Sie jetzt bei Haushaltswaren und Hörbüchern kräftig sparen können
22.07.2026

Sommerzeit ist Angebotszeit: Während Verbraucher ihre Ausgaben genauer planen, überbieten sich Händler mit attraktiven Preisaktionen....

NATO-Verteidigungsausgaben: Wer für das neue Fünf-Prozent-Ziel zahlt
DWN
Politik
Politik NATO-Verteidigungsausgaben: Wer für das neue Fünf-Prozent-Ziel zahlt
22.07.2026

Die NATO rüstet auf wie seit Jahrzehnten nicht mehr, doch zwischen den Mitgliedstaaten liegen Welten. Während Polen und die baltischen...