Politik

Machtkampf in Kiew: Warum Selenskyj seinen populärsten Minister opferte

Die Ukraine setzt Russland mit modernen Drohnen zunehmend unter Druck. Doch ausgerechnet jetzt hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den Minister entlassen, der als Architekt dieser Erfolge gilt. Hinter dem Regierungsumbau steckt ein erbitterter Richtungsstreit über die Zukunft des Krieges. Für die Ukraine und ihre Unterstützer steht dabei weit mehr auf dem Spiel als einzelne Personalentscheidungen.