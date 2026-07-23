Wirtschaft

EU verhängt neue Russland-Sanktionen

Ein Einreiseverbot für russische Ukraine-Kämpfer und vieles mehr: Ein neues EU-Sanktionspaket soll den Druck auf Moskau erhöhen. Ein auch für Deutschland wichtiger Bereich bleibt jedoch außen vor.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.07.2026 09:45
Lesezeit: 3 min
EU verhängt neue Russland-Sanktionen
Von der EU-Kommission vorgeschlagene Einfuhrbeschränkungen für Alaska-Seelachs aus Russland sowie ein Einfuhrverbot für Kabeljau sind erstmal vom Tisch. (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum die EU den Ölpreisdeckel für zwölf Monate aussetzen will.
  • Welche russischen Soldaten künftig nicht mehr in die EU einreisen dürfen.
  • Wie Griechenland Sanktionen gegen russisches Flüssigerdgas abschwächte.

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