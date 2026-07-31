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Hensoldt-Aktie: Rüstungskonzern profitiert von Rekordaufträgen

Die Hensoldt-Aktie gehört seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu den großen Gewinnern unter den deutschen Rüstungsaktien. Der Spezialist für Sensoren, Radare und Optronik sitzt auf einem Rekord-Auftragsbestand und wächst deutlich stärker als erwartet. Trotz der starken Kursrally hält Hensoldt an seinen Jahreszielen fest.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.07.2026 09:09
Lesezeit: 1 min
Hensoldt-Aktie: Rüstungskonzern profitiert von Rekordaufträgen
Hensoldt Aktie: Der Umsatz steigt um über 23 Prozent dank Rekordaufträgen. Erfahren Sie, warum der Rüstungskonzern an seinen Jahreszielen festhält (Foto: dpa). Foto: Tobias Hase

Im Folgenden:

  • Warum der Rüstungsspezialist Hensoldt dank Rekordaufträgen schneller wächst als von Analysten erwartet.
  • Welche Großaufträge der Bundeswehr und europäischer Partner die Umsatzrally von Hensoldt antreiben.
  • Wie der Konzern seine operative Marge im zweiten Halbjahr spürbar steigern will.

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