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Ford E-Transit Courier im Test: Der Elektro-Spezialist für die Stadt

Der Ford E-Transit Courier ist konsequent auf städtische Lieferdienste zugeschnitten. Er bietet ausreichend Reichweite für den Arbeitstag, viel Stauraum, gute Fahrbarkeit und niedrige Energiekosten. Für lange Autobahnetappen ist er weniger gedacht, im Stadtverkehr spielt er seine Stärken aus.