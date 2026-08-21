Wirtschaft

Gasspeicher auf Rekordtief: Reicht das Gas?

Deutschlands Gasspeicher sind so leer wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Obwohl die Bundesregierung keine Mangellage erwartet, warnen Branchenvertreter vor Risiken bei extremer Kälte. Hohe Preise bremsen die Einspeicherung – reicht die Vorsorge für den kommenden Winter aus?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.08.2026 09:45
Lesezeit: 2 min
Gasspeicher auf Rekordtief: Reicht das Gas?
Deutschlands Gasspeicher sind historisch niedrig gefüllt: Hohe Preise bremsen die Vorsorge. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum befinden sich Deutschlands Gasspeicher auf einem historischen Tiefstand?
  • Wie stark unterscheiden sich die Füllstände vom vergangenen Jahr?
  • Weshalb speichern Händler derzeit weniger Gas für den Winter ein?

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