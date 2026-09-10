Technologie

KI-Arbeitsmarkt: Warum die große Jobangst falsch sein könnte

Künstliche Intelligenz bedroht Millionen Jobs, so lautet die große Sorge. Googles Chefökonom Fabien Curto Millet hält dagegen und erwartet, dass KI langfristig sogar mehr Arbeitsplätze schaffen könnte, als sie vernichtet. Doch der Weg dorthin birgt erhebliche Risiken. Vor allem Europa könnte an schwachen Kapitalmärkten, fehlender Dynamik und einer schlecht gesteuerten Übergangsphase scheitern.