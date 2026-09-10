Wirtschaft

Elon Musk: Was ist Mythos, was ist wahr?

Eric Jorgenson, Autor von „Der Almanach von Elon Musk“, über den Mann hinter dem Mythos: Wie denkt Musk wirklich? Was treibt ihn an – Vision, Neugier, Ehrgeiz oder Macht? Und was können wir von einem Unternehmer lernen, der bereit ist, enorme Risiken einzugehen, um scheinbar Unmögliches möglich zu machen? Eric Jorgenson ist überzeugt: Elon Musk wird als einer der größten Unternehmer der Geschichte in Erinnerung bleiben. Was sieht er in Musk, das viele Kritiker übersehen?
Autor
Moritz Enders
10.09.2026 06:37
Lesezeit: 7 min
Elon Musk: Was ist Mythos, was ist wahr?
Wie denkt Elon Musk wirklich? Autor Eric Jorgenson erklärt: Nutzen Sie seine Denkweise und Systeme, um als Unternehmer das Unmögliche möglich zu machen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Was nach Meinung von Eric Jorgenson Elon Musk tatsächlich antreibt.
  • Warum Musk extreme Risiken eingeht und Ziele verfolgt, deren Erfolgschancen teilweise gering sind. 
  • Ob eine Konzentration von zu vielen Ressourcen bei einem Unternehmer seiner Meinung nach ein Problem darstellt.

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Moritz Enders

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Moritz Enders ist freier Autor und schreibt seit 2017 regelmäßig für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Er studierte Geschichte in Rom und Sevilla, Enders ist außerdem Autor und Regisseur. Mehrere Dokumentarfilme brachte er unter anderem für das ZDF und arte auf den Bildschirm, zum Beispiel „Schüsse auf dem Petersplatz – wer wollte den Papst ermorden?“ und „Tod eines Bankers – der Skandal um die älteste Bank der Welt“. Im Februar 2026 ist sein Roman „Die Prinzessin von Centocelle“ erschienen, dessen Hauptfiguren neben der Prinzessin ein Tierpfleger im Ruhestand, ein Schimpanse, ein Privatdetektiv und der Doppelgänger eines Top-Terroristen sind.

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