Finanzen

US-Märkte im Überblick: Aktien unter Druck und Renditen steigen an turbulentem Handelstag

Erfahren Sie, welche geopolitischen Ereignisse und überraschenden Kursbewegungen die Wall Street heute in Atem hielten.
Autor
Bonnier Investor
09.09.2026 22:28
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Aktien unter Druck und Renditen steigen an turbulentem Handelstag
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Geopolitische Spannungen und steigende Anleiherenditen belasten die Märkte

Die US-Märkte tendierten am Mittwoch den dritten Tag in Folge schwächer, belastet durch einen sich verschärfenden Konflikt im Nahen Osten und steigende Renditen von Staatsanleihen.

Die Rohölsorte Brent stieg infolge neuer Angriffe zwischen den USA und dem Iran zum ersten Mal seit Juli über die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im Mittwochshandel an, nachdem das Finanzministerium angekündigt hatte, im Rahmen seiner Rückkaufaktion am 10. September 10- bis 20-jährige Staatsanleihen im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar (5,19 Milliarden Euro) zurückzukaufen.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf ein Hoch von 4,853 Prozent, pendelte sich jedoch bis 21:00 Uhr bei 4,841 Prozent ein.

Die wichtigsten US-Indizes schließen im Minus

Der S&P 500 beendete den Handelstag im Minus und verlor 0,48 Prozent auf 7.636,36 Punkte.

Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 52.380,66 Punkten, während der technologielastige Nasdaq bei Handelsschluss im roten Bereich lag und um 0,64 Prozent auf 26.253,34 Punkte nachgab.

Achterbahnfahrt bei den Einzelwerten: Gewinner und Verlierer des Tages

Belastet wurde der S&P 500 von der US-amerikanischen Convenience-Store-Kette Casey’s General Stores, die 14,24 Prozent einbüßte.

Comcast gehörte mit einem Minus von 6,61 Prozent ebenfalls zu den Verlierern im S&P 500, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens auf der Goldman Sachs Communacopia-Konferenz vor Investoren gesprochen hatte.

Paramount Skydance und Smurfit Westrock gehörten ebenfalls zu den Verlierern und gaben um 5,37 beziehungsweise 4,63 Prozent nach.

Das Softwareunternehmen Datadog und Meta Platforms trieben den S&P 500 nach oben und legten jeweils um mehr als 6 Prozent zu.

Apple drehte zunächst in die Gewinnzone, nachdem das Unternehmen im Rahmen eines Events die iPhone-Preise um 100 US-Dollar angehoben sowie sein neues faltbares Smartphone-Modell, das iPhone 18 Pro, und die AirPods 5 vorgestellt hatte. Vor dem Schlussgong rutschte die Aktie jedoch ins Minus und schloss 0,28 Prozent tiefer.

Der Dow Jones wurde von Nike, die 1,96 Prozent verlor, und Alphabet mit einem Minus von 2,28 Prozent nach unten gezogen.

Das kanadische Telekommunikationsunternehmen NuRan Wireless zog den Nasdaq nach unten und brach um 36,99 Prozent ein, ebenso wie der Finanzdienstleister Greenpro Capital, der 29,63 Prozent verlor.

An der Nasdaq konnte der Anbieter von nachhaltiger Energie SUNation Energy zulegen und schoss um 90,30 Prozent nach oben.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Märkte im Überblick: Aktien unter Druck und Renditen steigen an turbulentem Handelstag
DWN
Finanzen
Finanzen US-Märkte im Überblick: Aktien unter Druck und Renditen steigen an turbulentem Handelstag
09.09.2026

Erfahren Sie, welche geopolitischen Ereignisse und überraschenden Kursbewegungen die Wall Street heute in Atem hielten.

Chinas plötzliche Ölwende nach ungewöhnlichem Preisgefälle
DWN
Politik
Politik Chinas plötzliche Ölwende nach ungewöhnlichem Preisgefälle
09.09.2026

Der Ölpreis steigt nach neuen Spannungen am Persischen Golf. Gleichzeitig erhöht China wieder seine Rohölimporte und exportiert mehr...

EZB-Leitzins-Prognose: Lagarde droht der Fehler von 2011
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EZB-Leitzins-Prognose: Lagarde droht der Fehler von 2011
09.09.2026

Die nächste Zinserhöhung der EZB gilt beinahe als ausgemacht. Doch ausgerechnet die Erfahrung von 2011 zeigt, wie riskant ein solcher...

Ist Axelera AI Europas Antwort auf Nvidia? Gründer Fabrizio Del Maffeo fürchtet, dass der Kontinent wieder denselben Fehler macht
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ist Axelera AI Europas Antwort auf Nvidia? Gründer Fabrizio Del Maffeo fürchtet, dass der Kontinent wieder denselben Fehler macht
09.09.2026

Europa mangelt es weder an Forschern, Ingenieuren noch an guten Ideen, meint Fabrizio Del Maffeo. Das Problem entsteht, wenn daraus große...

Carlsberg setzt auf Pepsi: Bier allein reicht nicht mehr
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Carlsberg setzt auf Pepsi: Bier allein reicht nicht mehr
09.09.2026

Bei Carlsberg steht ausgerechnet eine amerikanische Limonade inzwischen vor der eigenen Kernmarke. Pepsi ist zum zweitgrößten Brand des...

Zollstreit zwischen USA und Kanada eröffnet deutschen Firmen neue Chancen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Zollstreit zwischen USA und Kanada eröffnet deutschen Firmen neue Chancen
09.09.2026

Der Zollstreit zwischen den USA und Kanada spitzt sich zu und zwingt Ottawa zur wirtschaftlichen Neuorientierung. Deutsche Unternehmen...

Gefährliche Mängel: Rund 20 Prozent der Nutzfahrzeuge fallen beim TÜV durch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gefährliche Mängel: Rund 20 Prozent der Nutzfahrzeuge fallen beim TÜV durch
09.09.2026

Fast 3,9 Millionen Nutzfahrzeuge sind in Deutschland angemeldet. Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen Jahren gestiegen – mit...

Salus-Aktie: Dieser Börsenstar muss sein Wachstum erst beweisen
DWN
Finanzen
Finanzen Salus-Aktie: Dieser Börsenstar muss sein Wachstum erst beweisen
09.09.2026

Mehr als 2.000 Prozent Rendite in zehn Jahren, stark steigende Gewinne und eine beeindruckende Übernahmebilanz: Die Salus-Aktie gehört zu...