US-Märkte im Überblick: Aktien unter Druck und Renditen steigen an turbulentem Handelstag

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Geopolitische Spannungen und steigende Anleiherenditen belasten die Märkte

Die US-Märkte tendierten am Mittwoch den dritten Tag in Folge schwächer, belastet durch einen sich verschärfenden Konflikt im Nahen Osten und steigende Renditen von Staatsanleihen.

Die Rohölsorte Brent stieg infolge neuer Angriffe zwischen den USA und dem Iran zum ersten Mal seit Juli über die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im Mittwochshandel an, nachdem das Finanzministerium angekündigt hatte, im Rahmen seiner Rückkaufaktion am 10. September 10- bis 20-jährige Staatsanleihen im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar (5,19 Milliarden Euro) zurückzukaufen.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf ein Hoch von 4,853 Prozent, pendelte sich jedoch bis 21:00 Uhr bei 4,841 Prozent ein.

Die wichtigsten US-Indizes schließen im Minus

Der S&P 500 beendete den Handelstag im Minus und verlor 0,48 Prozent auf 7.636,36 Punkte.

Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 52.380,66 Punkten, während der technologielastige Nasdaq bei Handelsschluss im roten Bereich lag und um 0,64 Prozent auf 26.253,34 Punkte nachgab.

Achterbahnfahrt bei den Einzelwerten: Gewinner und Verlierer des Tages

Belastet wurde der S&P 500 von der US-amerikanischen Convenience-Store-Kette Casey’s General Stores, die 14,24 Prozent einbüßte.

Comcast gehörte mit einem Minus von 6,61 Prozent ebenfalls zu den Verlierern im S&P 500, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens auf der Goldman Sachs Communacopia-Konferenz vor Investoren gesprochen hatte.

Paramount Skydance und Smurfit Westrock gehörten ebenfalls zu den Verlierern und gaben um 5,37 beziehungsweise 4,63 Prozent nach.

Das Softwareunternehmen Datadog und Meta Platforms trieben den S&P 500 nach oben und legten jeweils um mehr als 6 Prozent zu.

Apple drehte zunächst in die Gewinnzone, nachdem das Unternehmen im Rahmen eines Events die iPhone-Preise um 100 US-Dollar angehoben sowie sein neues faltbares Smartphone-Modell, das iPhone 18 Pro, und die AirPods 5 vorgestellt hatte. Vor dem Schlussgong rutschte die Aktie jedoch ins Minus und schloss 0,28 Prozent tiefer.

Der Dow Jones wurde von Nike, die 1,96 Prozent verlor, und Alphabet mit einem Minus von 2,28 Prozent nach unten gezogen.

Das kanadische Telekommunikationsunternehmen NuRan Wireless zog den Nasdaq nach unten und brach um 36,99 Prozent ein, ebenso wie der Finanzdienstleister Greenpro Capital, der 29,63 Prozent verlor.

An der Nasdaq konnte der Anbieter von nachhaltiger Energie SUNation Energy zulegen und schoss um 90,30 Prozent nach oben.