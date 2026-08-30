Finanzen

Bußgeldbescheid prüfen: Wann schnelles Handeln entscheidend ist

Nach einem Tempoverstoß folgt häufig unangenehme Post von der Bußgeldstelle. Dann zählt nicht nur, ob der Vorwurf stimmt, sondern auch, wie schnell Betroffene handeln. Wer die Einspruchsfrist verpasst oder nicht zahlt, riskiert ernste Konsequenzen.