Finanzen

Steuererklärung falsch ausgefüllt? Jetzt zählt schnelles Handeln

Eine vergessene Ausgabe, eine falsche Zahl oder eine nicht angegebene Einkunft: Fehler in der Steuererklärung passieren schnell. Wer sie rechtzeitig bemerkt, kann seine Angaben berichtigen. Doch was gilt, wenn der Steuerbescheid schon vorliegt oder die Einspruchsfrist sogar abgelaufen ist?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.09.2026 12:46
Lesezeit: 2 min
Steuererklärung falsch ausgefüllt? Jetzt zählt schnelles Handeln
Fehler in der Steuererklärung lassen sich oft korrigieren, eine schnelle Berichtigung kann manchmal aber wichtig sein. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wann lässt sich eine abgeschickte Steuererklärung noch korrigieren?
  • Welche Frist beginnt nach Erhalt des Steuerbescheids?
  • Was ist bei einer bereits abgelaufenen Einspruchsfrist möglich?

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