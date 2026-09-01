Finanzen

Steuererklärung falsch ausgefüllt? Jetzt zählt schnelles Handeln

Eine vergessene Ausgabe, eine falsche Zahl oder eine nicht angegebene Einkunft: Fehler in der Steuererklärung passieren schnell. Wer sie rechtzeitig bemerkt, kann seine Angaben berichtigen. Doch was gilt, wenn der Steuerbescheid schon vorliegt oder die Einspruchsfrist sogar abgelaufen ist?