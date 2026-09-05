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Kommentar

Biometrie-Panne: Die gefährlichste Rolle ist der Zwilling

Manche Dinge sind offenbar selbst für die klügsten Systeme eine zu große Herausforderung. Und dies ist eine Glosse genau über diese Frage.
Autor
avtor
Albina Kenda
05.09.2026 05:50
Lesezeit: 7 min
Biometrie-Panne: Die gefährlichste Rolle ist der Zwilling
Digitale Grenz- und Visasysteme sollen schneller, neutraler und sicherer sein als Menschen. (Bild: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum biometrische Grenzkontrollsysteme bei der Identifizierung von eineiigen Zwillingen scheitern.
  • Wie fehlerhafte eVisa- und EES-Datenbanken unbescholtene Reisende an Flughäfen blockieren.
  • Welche Grenzen und systemischen Schwachstellen die automatisierte digitale Personenidentifikation aufweist.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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