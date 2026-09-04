Neura: Roboter-Attacke aus Schwaben

1,4 Milliarden Dollar für humanoide Roboter: Neura will Europas KI in die reale Welt bringen

Neura Robotics aus dem beschaulichen Metzingen im Schwabenländle hat vor kurzem eine Series-C-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar angekündigt. Das sind große Nachrichten für ein kleines Unternehmen aus dem chronisch unterfinanzierten Deutschland - und das auch noch in einer der wichtigsten Zukunftsbranchen der Welt, nämlich Roboter und Physical AI, also künstliche Intelligenz, die per Greifarm und Co reale Handlungen in der echten Welt lernen und vollziehen können soll. Zu den Geldgebern des Neura-Start-ups zählen unter anderem Amazon, Nvidia, Qualcomm, Bosch, Schaeffler, die Europäische Investitionsbank sowie weitere Technologie- und Finanzinvestoren.

Neura will mehr sein als ein Roboterhersteller

Neura Robotics verfolgt einen Ansatz, der weit über klassische Industrieroboter hinausgeht. Das Unternehmen entwickelt nicht nur die Maschinen selbst, sondern auch die dazugehörige Software, Sensorik und KI-Infrastruktur. Im Zentrum steht das sogenannte "Neuraverse". Dabei handelt es sich um eine Plattform, über die Roboter künftig Fähigkeiten austauschen und voneinander lernen sollen. Erkenntnisse, die ein Roboter sammelt, könnten dadurch anderen Systemen zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, die Entwicklung neuer Anwendungen deutlich schneller voranzutreiben als bei herkömmlichen Robotiksystemen. Für Gründer und CEO David Reger markiert dieser Ansatz den nächsten Entwicklungsschritt der künstlichen Intelligenz. "Die Zukunft der KI wird nicht einfach auf Bildschirmen stattfinden. Sie wird sich bewegen, interagieren, lernen und in der realen Welt an unserer Seite arbeiten", sagt er. Neura-CEO David Reger im Kreise der Produktfamilie. (Foto: NEURA Robotics)

Der Fokus liegt auf "Physical AI"

Physical AI ist einer der heißesten Trends in der Techbranche. Dabei geht es um KI-Systeme, die Informationen nicht nur verarbeiten, sondern aktiv mit ihrer Umgebung interagieren. Ein solcher Roboter muss seine Umwelt wahrnehmen, Entscheidungen treffen und auf Veränderungen reagieren können. Kameras, Mikrofone, Sensoren und leistungsfähige Rechner arbeiten dabei zusammen. Ziel sind Maschinen, die flexibel auf neue Situationen reagieren, anstatt lediglich vorprogrammierte Abläufe auszuführen.

Für Reger ist diese Entwicklung eine Antwort auf tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Die Debatte über humanoide Robotik werde häufig emotional geführt, obwohl die Herausforderungen sehr real seien. "Wir stehen vor großen demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen", sagt der Neura-Chef. Denn die alternde Gesellschaft treffe auf Fachkräftemangel und eine junge Generation, die schwere, gefährliche oder monotone Tätigkeiten immer seltener übernehmen möchte. Deshalb sei "humanoide Robotik in dieser Realität keine Spielerei, sondern die derzeit einzige Antwort". Gleichzeitig komme es auf die richtige Balance zwischen Funktion, Design und gesellschaftlicher Akzeptanz an. Weiterlesen KI-Agenten außer Kontrolle: Unternehmen unterschätzen die wahre Rechnung

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Nach Angaben des Unternehmens soll das frische Kapital vor allem in fünf Bereiche fließen:

Ausbau der Neuraverse-Plattform

Entwicklung kognitiver und humanoider Roboter

Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten

Einrichtung weiterer "Neura Gyms" als Trainingszentren für Roboter

Entwicklung neuer Physical-AI-Systeme

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Industriegrößen steigen ein

Auffällig ist die Zusammensetzung des Investorenkreises. Neben Finanzinvestoren beteiligen sich zahlreiche Unternehmen, die selbst wichtige Bausteine moderner Robotik liefern. Qualcomm bringt Know-how bei Edge-KI und Prozessoren ein. Amazon stellt Cloud-Infrastruktur und KI-Dienste bereit. Bosch und Schaeffler verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in Fertigung, Sensorik und Automatisierung. Nvidia wiederum gilt als einer der wichtigsten Anbieter von KI-Hardware weltweit. Die Investoren setzen damit nicht nur auf einzelne Roboterprodukte. Sie investieren in eine Plattform, die langfristig unterschiedliche Technologien zusammenführen soll. Foto: - Das undatierte Szenenfoto zeigt den Schauspieler Arnold Schwarzenegger als Terminator im dritten Teil des gleichnamigen Kinofilms. (Foto: dpa)

Killer-Roboter oder Freund und Helfer?

Entscheidend aus Sicht von Neura-CEO Reger sei, dass Roboter den Menschen unterstützen und gesellschaftlich akzeptiert werden. Er wiegelt die Angst vor einem Terminator-Moment mit Killer-Robotern oder baer der kompletten Atomisierung menschlicher Existenz aufgrund fortgeschrittener Technologie ab: "Roboter sind am Ende nicht mehr als hoch entwickelte Werkzeuge und Maschinen. Sie sollen mit uns interagieren, um zu unterstützen und zu entlasten. Aber sie können und sollten menschliche Beziehungen und echte emotionale Nähe niemals ersetzen."

Nach Ansicht Regers entscheidet vor allem das Design darüber, wie Menschen Roboter wahrnehmen. Eine menschenähnliche Körperform könne sinnvoll sein, wenn Maschinen in einer für Menschen gebauten Umgebung arbeiten sollen. Arme, Beine und Hände erleichterten den Umgang mit Türen, Treppen oder Werkzeugen. Zu menschenähnlich? Zu wenig Mimik? Das Design von Robotern entscheidet neben anderen Faktoren über ihre Wahrnehmung und Akzeptanz in der (menschlichen) Gesellschaft. (Foto: NEURA Robotics)

Bei Mimik und emotionalem Ausdruck sei dagegen Vorsicht geboten. Je stärker Roboter menschliche Signale imitierten, desto eher entstünden Erwartungen, die sie weder erfüllen könnten noch sollten. Deshalb setzt Neura bewusst auf reduzierte Designs. Reger: "Ein menschenähnlicher Roboter wird automatisch an menschlichen Maßstäben gemessen – und muss dann zwangsläufig verlieren, weil er eben kein Mensch ist." Statt möglichst menschlich zu wirken, gehe es darum, die jeweils beste Form für eine Aufgabe zu finden. In Industrie und Logistik seien Rollen häufig sinnvoller als Beine, in anderen Anwendungen könnten vier Arme effizienter arbeiten als zwei. "Wir fragen daher nicht: 'Wie menschlich können wir werden?', sondern: 'Welcher Formfaktor ermöglicht uns eine intuitive Interaktion der Maschine und versetzt sie in die Lage, ihre Aufgaben bestmöglich zu erfüllen?'"

NEURA entwickelt Roboter für Industrie und Alltag

Im Zentrum von Neura Robotics steht der humanoide Roboter 4NE1 ("For Anyone"), den das Unternehmen derzeit als Vorserienmodell entwickelt. Er soll künftig überall dort eingesetzt werden, wo Fachkräfte fehlen oder körperlich belastende und monotone Tätigkeiten anfallen – etwa in der Industrie, der Pflege oder im Haushalt.

Das Portfolio umfasst darüber hinaus die kognitiven Roboterarme MAiRA und LARA für industrielle Anwendungen, den autonomen Transportroboter MAV für die Intralogistik sowie den mobilen Assistenzroboter MiPA.

Bereits heute erzielt Neura nach eigenen Angaben einen Großteil seines Umsatzes mit seinen kognitiven Cobots. Diese können dank Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz sehen, hören und tasten und lassen sich dadurch schneller anlernen als herkömmliche Industrieroboter. Diese Technologie bildet auch die Grundlage für den humanoiden 4NE1, der künftig noch vielseitiger einsetzbar sein soll. MiPA Gen 3 beim Wäsche-Zusammenlegen. (Bild: NEURA Robotics)

Neue Haftungsfragen für Heimroboter

Mit dem Einzug humanoider Roboter in Privathaushalte stellt sich zudem eine neue Haftungsfrage. Was passiert, wenn ein Roboter ein Kleinkind verletzt, über einen Hund stolpert oder einen teuren Fernseher umstößt?

Juristisch gelten Heimroboter zunächst als Produkte. Bei Konstruktions- oder Softwarefehlern kann daher grundsätzlich der Hersteller haften. Kommt es dagegen zu einer Fehlbedienung oder einem unsachgemäßen Einsatz, kann auch der Nutzer in die Verantwortung geraten. Gleichzeitig arbeiten Gesetzgeber und Versicherungsbranche noch an passenden Regelungen für zunehmend autonome KI-Systeme. Besonders schwierig wird die Frage, wenn Roboter nicht vollständig selbstständig handeln.

Viele der ersten Heimroboter werden in komplexen Situationen noch von Menschen aus der Ferne unterstützt oder per Teleoperation gesteuert. Neben Datenschutz- und Privatsphärefragen entstehen dadurch neue Haftungsprobleme: Wer trägt die Verantwortung, wenn während einer solchen Fernsteuerung ein Schaden entsteht – der Hersteller, der Teleoperator oder der Besitzer des Roboters? Eindeutige Antworten darauf gibt es bislang nicht.

Gleichzeitig schafft der EU AI Act neue Anforderungen an Anbieter und Betreiber bestimmter KI-Systeme: Je nach Einsatzbereich müssen sie unter anderem Risiken dokumentieren, Systeme überwachen und eine ausreichende menschliche Kontrolle sicherstellen. Bei Fehlbedienung oder unklaren Entscheidungen eines Roboters bleibt die Versicherungsfrage jedoch komplex. Weiterlesen Robotik-Aktien: Warum Yaskawa die nächste Nvidia werden könnte

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Die nächste Hürde: Daten und Autonomie

Tatsächlich steht die Entwicklung humanoider Roboter allerdings trotz milliardenschwerer Investitionen nach Einschätzung vieler Experten noch am Anfang. Das US-Magazin "The New Yorker" berichtet, dass die Hardware inzwischen große Fortschritte macht, die künstliche Intelligenz jedoch häufig noch hinterherhinkt. Viele spektakuläre Vorführungen laufen deshalb noch nicht vollständig autonom ab. Bei Demonstrationen übernehmen Mitarbeiter teilweise per VR-Headset die Steuerung der Roboter oder greifen in schwierigen Situationen aus der Ferne ein.

Diese Übergangsphase zeigt ein zentrales Problem der Robotik: Während Sprachmodelle wie ChatGPT auf riesige Mengen digitaler Texte zurückgreifen können, fehlt physischen KI-Systemen bislang ein vergleichbarer Datenschatz aus der realen Welt.

Ein Roboter muss nicht nur Sprache verstehen, sondern auch lernen, wie sich Gegenstände bewegen, wie Menschen reagieren und wie sich komplexe Umgebungen verändern. Dafür benötigen Unternehmen gigantische Mengen an Bewegungs- und Interaktionsdaten. Um diese Lücke zu schließen, setzen Unternehmen wie Neura Robotics auf Motion-Capturing, Simulationen und Teleoperation. Die dabei gewonnenen Bewegungsdaten fließen in KI-Modelle ein und sollen über cloudbasierte Plattformen zwischen Robotern geteilt werden.

Lernt ein Roboter, lernen alle Roboter

Das Prinzip: Lernt ein Roboter eine neue Aufgabe, können künftig auch andere Systeme davon profitieren. Ein Roboter, der beispielsweise gelernt hat, ein T-Shirt auf einen Kleiderbügel zu hängen, könnte diese Fähigkeit über die Plattform weltweit mit anderen Robotern teilen. Genau dieser Netzwerkeffekt gilt als einer der wichtigsten Hebel für die Entwicklung der sogenannten Physical AI und steht auch im Zentrum von Neuras "Neuraverse".

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit Amazon. Der US-Konzern stellt NEURA Cloud-Infrastruktur und KI-Software zur Verfügung, um das Training der Roboter zu beschleunigen. Perspektivisch könnten Neura-Roboter auch in Logistikzentren von Amazon zum Einsatz kommen. Langfristig verfolgt das Unternehmen das Ziel, innerhalb der kommenden Jahre Millionen intelligenter Roboter auf den Markt zu bringen. Nach Unternehmensangaben liegt der aktuelle Auftragsbestand einschließlich der strategischen Projektpipeline bereits bei mehr als 1 Milliarde Dollar - die Nachfrage nach intelligenten Robotersystemen wächst offenbar.

Die Firma: Neura Robotics

Die 2019 gegründete Neura Robotics GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Metzingen zählt zu den ambitioniertesten Robotikunternehmen Europas. Das Unternehmen entwickelt kognitive Roboter, die mithilfe von Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz ihre Umgebung wahrnehmen, lernen und mit Menschen zusammenarbeiten können. Anders als viele Wettbewerber konzentriert sich Neura nicht nur auf die Hardware, sondern entwickelt auch die zugrunde liegende Software-, Sensorik- und KI-Infrastruktur. Herzstück der Strategie ist das "Neuraverse" – eine Plattform, über die Roboter Fähigkeiten austauschen und voneinander lernen sollen. Das Unternehmen beschäftigt inzwischen mehr als 1.400 Mitarbeiter aus über 45 Nationen an mehreren internationalen Standorten.

Der Gründer: David Reger

David Reger, Jahrgang 1988, ist Gründer und CEO von Neura Robotics. Der Unternehmer aus Bösingen in Baden-Württemberg gründete das Unternehmen 2019 mit dem Ziel, künstliche Intelligenz aus dem Rechenzentrum in die reale Welt zu bringen. Nach einem Freiwilligendienst als Sozialarbeiter in den USA wechselte Reger in die Robotikbranche und eignete sich große Teile seines Fachwissens autodidaktisch an. Vor der Gründung von Neura baute er bereits mehrere Unternehmen im Robotikumfeld auf. Heute gilt er als einer der bekanntesten europäischen Vordenker auf dem Gebiet der kognitiven Robotik und der sogenannten Physical AI. Seine Vision ist es, Roboter zu entwickeln, die Menschen nicht ersetzen, sondern bei gefährlichen, körperlich belastenden oder monotonen Tätigkeiten unterstützen und entlasten.