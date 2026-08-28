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Bertelsmann steigert Gewinn deutlich – Streaming im Plus

Mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn und schwarze Zahlen im Streaming: Bertelsmann blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück. Zwei große Übernahmen sollen dem Medienkonzern zusätzlichen Schub verleihen. Damit steigen allerdings auch die Erwartungen an das Gesamtjahr.