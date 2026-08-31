Politik

Krankschreibung ab Tag eins: Kippt die geplante Attestpflicht der Koalition?

Attest ab Tag eins und das mögliche Aus für die telefonische Krankschreibung: Damit will die Bundesregierung den "hohen Krankenstand" der deutschen Arbeitnehmer senken. Doch SPD-Arbeitsministerin Bas rudert jetzt zurück: Es wird befürchtet, dass die Pflichtkrankschreibung ab dem ersten Tag das Gegenteil bewirkt. Der nächste Koalitionsstreit scheint vorprogrammiert.