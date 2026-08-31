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Heckler & Koch erzielt Rekordgewinn und rüstet Produktion auf

Vor zehn Jahren stand Heckler & Koch am finanziellen Abgrund, heute meldet der Waffenhersteller Rekordzahlen. Steigende Verteidigungsausgaben und ein milliardenschwerer Bedarf der Nato-Staaten treiben das Geschäft an. Doch wie nachhaltig ist der außergewöhnliche Aufschwung des traditionsreichen Unternehmens?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.08.2026 15:52
Lesezeit: 1 min
Heckler & Koch erzielt Rekordgewinn und rüstet Produktion auf
Ein Mitarbeiter von Heckler & Koch hält eine Maschinenpistole in der Hand. (Bild: dpa) Foto: Wolf von Dewitz

Im Folgenden:

  • Wie konnte Heckler & Koch seinen Gewinn innerhalb eines Jahres mehr als verdreifachen?
  • Welche Länder setzen bereits auf Waffen aus dem Schwarzwald?
  • Wofür investiert der Konzern bis 2028 weitere 230 Millionen Euro?

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