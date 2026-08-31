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Heckler & Koch erzielt Rekordgewinn und rüstet Produktion auf

Vor zehn Jahren stand Heckler & Koch am finanziellen Abgrund, heute meldet der Waffenhersteller Rekordzahlen. Steigende Verteidigungsausgaben und ein milliardenschwerer Bedarf der Nato-Staaten treiben das Geschäft an. Doch wie nachhaltig ist der außergewöhnliche Aufschwung des traditionsreichen Unternehmens?