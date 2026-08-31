Politik

Landtagswahl am 6. September in Sachsen-Anhalt: AfD vor Wahlsieg – welche Regierung ist möglich?

Die AfD liegt in Sachsen-Anhalt klar vorn, ihr Spitzenkandidat mobilisiert Tausende und setzt auf Emotionen. Während die CDU um Anschluss kämpft, rückt eine entscheidende Frage näher: Welche Machtverhältnisse entstehen nach der Landtagswahl am 6. September im Bundesland?