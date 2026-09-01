Politik

So blickt das Ausland auf die Wahl in Sachsen-Anhalt: Die AfD erschüttert Deutschland

Sachsen-Anhalt steht vor einer Wahl, deren Folgen weit über das Bundesland hinausreichen könnten. Eine außergewöhnlich starke AfD, eine geschwächte CDU und eine ums Überleben kämpfende SPD bringen vertraute Gewissheiten ins Wanken. Droht Deutschland eine politische Zäsur? So blickt das Ausland auf die Wahl am 6. September.