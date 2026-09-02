Wirtschaft

Schwedischer Konzern übernimmt deutsche Sportmarken

Der Sportartikelhersteller Uhlsport aus Balingen auf der schwäbischen Alb rüstet zahlreiche Fußballteams aus. Jetzt greift ein schwedischer Konzern zu. Was das für die Mitarbeiter bedeutet, bleibt unklar.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.09.2026 07:34
Lesezeit: 1 min
Schwedischer Konzern übernimmt deutsche Sportmarken
Die schwedische New Wave Group übernimmt Uhlsport und Kempa. (Bild: dpa) Foto: Uwe Anspach

Im Folgenden:

  • Welche Folgen die Übernahme für die rund 200 Beschäftigten in Balingen hat.
  • Warum der schwedische Konzern Uhlsport und Kempa übernimmt.
  • Welche Pläne die New Wave Group mit den beiden Traditionsmarken verfolgt.

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