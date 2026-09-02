Explosion am Augsburger Hauptbahnhof: Ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand hat sich als harmlos heraus. (Foto: dpa)

Explosion am Augsburger Hauptbahnhof: Ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand hat sich als harmlos heraus. (Foto: dpa) Foto: Felix Kirberg

Explosion nahe Augsburgs Hauptbahnhof: Was wir wissen

Nach einer Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs gibt es zwischenzeitlich einen verdächtigen Gegenstand - ein Bombenverdacht bestätigt sich aber nicht. Ein Überblick darüber, was wir wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Ort: Zu der Explosion kam es in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs in einem Gebäudedurchgang.

Zu der Explosion kam es in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs in einem Gebäudedurchgang. Zeitpunkt: Die Explosion ereignete sich in der Nacht gegen 3.15 Uhr.

Die Explosion ereignete sich in der Nacht gegen 3.15 Uhr. Was passiert ist: Ersten Informationen zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand.

Ersten Informationen zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand. Was gefunden wurde: Die Polizei hat nach der Explosion eigenen Angaben zufolge einen zunächst verdächtigen Gegenstand gefunden. Dieser stellte sich später als harmlos heraus. Ein Bombenverdacht bestätigte sich nicht.

Die Polizei hat nach der Explosion eigenen Angaben zufolge einen zunächst verdächtigen Gegenstand gefunden. Dieser stellte sich später als harmlos heraus. Ein Bombenverdacht bestätigte sich nicht. Verletzte: Durch die Explosion erlitten nach Polizeiangaben eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Beide Opfer haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft.

Durch die Explosion erlitten nach Polizeiangaben eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Beide Opfer haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft. Weitere Schäden: Auch Fensterscheiben wurden durch die Explosion beschädigt.

Auch Fensterscheiben wurden durch die Explosion beschädigt. Sperrung: Der Augsburger Hauptbahnhof wurde zwischenzeitlich vollständig abgesperrt, der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Inzwischen ist der Bahnhof wieder freigegeben. Der Augsburger Hauptbahnhof kann dem Bahnunternehmen Arverio zufolge wieder angefahren werden. Es könne aber weiter zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Der Augsburger Hauptbahnhof wurde zwischenzeitlich vollständig abgesperrt, der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Inzwischen ist der Bahnhof wieder freigegeben. Der Augsburger Hauptbahnhof kann dem Bahnunternehmen Arverio zufolge wieder angefahren werden. Es könne aber weiter zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Was passiert vor Ort: Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes sind dort im Einsatz.

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes sind dort im Einsatz. Einschränkungen: Auf dem Bahnhofsvorplatz sowie im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr kommt es zu Einschränkungen.

Was wir nicht wissen

Explosion: Unklar ist, was genau explodiert ist oder die Explosion ausgelöst hat.

Unklar ist, was genau explodiert ist oder die Explosion ausgelöst hat. Täter: Wer für die Explosion verantwortlich ist, ist nicht bekannt.

Wer für die Explosion verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Hintergrund: Der Hintergrund der Explosion ist unklar.

Der Hintergrund der Explosion ist unklar. Weitere Opfer: Nicht bekannt ist, ob es neben den zwei leicht verletzten Menschen weitere Betroffene gibt, etwa mit Sachschäden oder psychischen Belastungen.

Nicht bekannt ist, ob es neben den zwei leicht verletzten Menschen weitere Betroffene gibt, etwa mit Sachschäden oder psychischen Belastungen. Einschränkungen: Es ist nicht bekannt, wie lange die Einschränkungen im Zug-, Nah- und Straßenverkehr voraussichtlich andauern werden.

Explosion am Augsburger Hauptbahnhof

Bei einem Polizeieinsatz nach einer Explosion am Augsburger Hauptbahnhof ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Laut Polizei wurde der Bahnhof komplett abgesperrt und der Zugverkehr eingestellt.

Durch die Explosion eines zunächst unbekannten Gegenstands in der Bahnhofstraße nahe dem Eingang zum Bahnhof seien zwei ukrainische Staatsbürger im Alter von 17 und 18 Jahren leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten ein Knalltrauma erlitten. Fensterscheiben umliegender Gebäude seien beschädigt worden.

Zugverkehr in Augsburg nach Polizeieinsatz gestoppt