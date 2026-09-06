Politik

Dexit: Was von Europa ohne Deutschland bliebe

Ein Dexit galt lange als politisches Randthema. Doch wenn die AfD weiter zulegt, wird der Austritt Deutschlands aus EU, Euro und Schengen zu einem Szenario, über das Europa ernsthafter sprechen muss. Die Kosten wären enorm.
Autor
avtor
Simona Toplak
06.09.2026 11:00
Lesezeit: 13 min
Dexit: Was von Europa ohne Deutschland bliebe
Dexit und Euro-Aus: Warum Deutschland Europa erschüttern würde. (Bild: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Wie ein Dexit die deutsche Wirtschaft in fünf Jahren 700 Milliarden Euro kosten würde.
  • Was bei einem EU-Austritt mit Deutschlands Target-Forderungen über eine Billion Euro geschehen würde.
  • Warum eine neue D-Mark für die exportabhängige heimische Industrie zum Bumerang werden könnte.

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Simona Toplak

Simona Toplak ist Chefredakteurin der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance.

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