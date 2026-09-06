Finanzen

Die serbische Börse ist die rentabelste der Welt? Das muss ein Fehler sein

Der serbische Aktienindex Belex15 soll laut Bloomberg seit Jahresbeginn mehr als 515.000 Prozent Gesamtrendite erzielt haben. Doch ein Blick auf die einzelnen Aktien zeigt: Die Zahl passt weder zu den Kursbewegungen noch zu den Dividenden. Wahrscheinlicher ist ein Datenfehler, der daran erinnert, dass selbst die wichtigsten Finanzterminals nicht unfehlbar sind.