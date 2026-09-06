Finanzen

Die serbische Börse ist die rentabelste der Welt? Das muss ein Fehler sein

Der serbische Aktienindex Belex15 soll laut Bloomberg seit Jahresbeginn mehr als 515.000 Prozent Gesamtrendite erzielt haben. Doch ein Blick auf die einzelnen Aktien zeigt: Die Zahl passt weder zu den Kursbewegungen noch zu den Dividenden. Wahrscheinlicher ist ein Datenfehler, der daran erinnert, dass selbst die wichtigsten Finanzterminals nicht unfehlbar sind.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.09.2026 13:37
Lesezeit: 7 min
Die serbische Börse ist die rentabelste der Welt? Das muss ein Fehler sein
515.945 Prozent Rendite an der Belgrader Börse? Das muss ein Fehler sein. (Bild: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum der Belgrader Aktienindex Belex15 angeblich eine Rendite von über 515.000 Prozent erzielte.
  • Wie ein Datenfehler im Bloomberg-Terminal eine vermeintliche Rekordrendite an der serbischen Börse auslöste.
  • Welche Spekulationen den Aktienkurs des serbischen Industrie- und Medizingaseherstellers Messer Tehnogas antreiben.

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