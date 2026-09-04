Politik

Wahl im Pflegeheim: Wie abgestimmt wird und was an AfD-Vorwürfen dran ist

Auch Menschen mit Behinderung oder Demenz dürfen wählen, wenn sie betreut werden. Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sorgt die AfD erneut mit Manipulationsvorwürfen rund um die Briefwahl in Heimen für Aufsehen. Doch wie läuft die Abstimmung dort eigentlich ab?