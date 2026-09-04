Finanzen

VW-Aktie klettert: Volkswagen beschließt historischen Zukunftsplan – was Anleger wissen müssen

Der Aufsichtsrat gibt grünes Licht, die VW-Aktie springt an: Volkswagens neuer Zukunftsplan überzeugt zunächst die Anleger und das Papier des Wolfsburger Autobauers reagiert am Freitag mit kräftigen Zuschlägen. Für Beschäftigte und mehrere Standorte bleibt die Lage jedoch angespannt. Reicht der angekündigte Sparkurs aus, um Europas größten Autobauer nachhaltig zu stabilisieren?
Autor
avtor
Markus Gentner
04.09.2026 08:21
Aktualisiert: 04.09.2026 08:21
Lesezeit: 3 min
VW-Aktie klettert: Volkswagen beschließt historischen Zukunftsplan – was Anleger wissen müssen
VW-Aktienkurs legt zu: Der VW-Zukunftsplan überzeugt zunächst die Börse. (Bild: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum stimmt der Aufsichtsrat dem Zukunftsplan nun einstimmig zu?
  • Wie reagiert die VW-Aktie auf das umfassende Sparprogramm?
  • Welche vier Volkswagen-Werke stehen weiterhin auf der Kippe?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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