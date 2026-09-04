Landtagswahl Sachsen-Anhalt: AfD in Umfragen klar vor CDU – Regierungsbildung schwierig

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Umfragen sehen die AfD bei über 40 Prozent. (Bild: ChatGPT)

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Umfragen sehen die AfD bei über 40 Prozent. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

Landtagswahl: Sachsen-Anhalt im Wahlkampffinale – AfD in Umfragen klar vornNoch zwei Tage haben die Parteien, um Wähler zu überzeugen. Die Umfragewerte vor der Landtagswahl sind relativ stabil....

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