Politik

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: AfD in Umfragen klar vor CDU – Regierungsbildung schwierig

Die AfD liegt kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutlich vor der CDU. Viele Menschen haben sich jedoch noch nicht entschieden. Während die Parteien um jede Stimme kämpfen, droht nach dem Wahlabend eine komplizierte und womöglich historische Regierungsbildung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.09.2026 08:27
Aktualisiert: 04.09.2026 08:27
Lesezeit: 3 min
Landtagswahl Sachsen-Anhalt: AfD in Umfragen klar vor CDU – Regierungsbildung schwierig
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Umfragen sehen die AfD bei über 40 Prozent. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

Landtagswahl: Sachsen-Anhalt im Wahlkampffinale – AfD in Umfragen klar vornNoch zwei Tage haben die Parteien, um Wähler zu überzeugen. Die Umfragewerte vor der Landtagswahl sind relativ stabil....

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