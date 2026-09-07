Politik

Teilzeit boomt, Vollzeit schrumpft: Arbeiten die Deutschen zu wenig?

Der Staat klagt über Personalmangel – hat aber selbst die höchste Teilzeitquote unter den Beschäftigten. Eine Studie schlägt nun die Ausweitung von Teil- auf Vollzeitstellen im öffentlichen Dienst vor. Welches Arbeitskräftepotenzial in Teilzeitkräften bundesweit steckt und wie sich die Vollzeitquote steigern lässt.